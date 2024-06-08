Документальный фильм про уральского музыканта NILETTO впервые покажут 12 июня





– говорит режиссёр. «Я сам вырос на Урале, поэтому мне было особенно отрадно вместе с парнями отправиться на их малую родину в Екатеринбург и Свердловскую область, увидеть, в какой атмосфере сформировались артисты, и с какими людьми они общались. Мне было важно рассказать историю поиска вдохновения, который сопровождают страх одиночества и травмы прошлого. Судьба NILETTO красочно показывает, что не надо бояться своих желаний, нужно реализовывать мечты и твердо верить в это, даже если ради задуманного придется сделать пару шагов назад»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Завтра, 12 июня, на KION впервые покажут документальный фильм Свердловской киностудии «Нелюбимка» о пути уральского музыканта NILETTO, известного треком «Любимка», который в год релиза прослушали более 40 миллионов раз.По словам создателей картины, «Нелюбимка» не только классический байопик про взлёт музыканта, но и попытка найти причины выгорания популярного артиста.Режиссёр проекта – дебютант Станислав Сорокин – проводит зрителя в студию NILETTO и познакомит с соавтором и продюсером музыканта Андреем Поповым и танцорами Алексеем Лутовиновым и Егором Хлебниковым. В своём фильме Сорокин обещает открыть те стороны жизни артистов, которые невозможно подсветить в студийных интервью. Картина показывает героев в моменты их рассуждений о самых важных экзистенциальных вопросах: «Кем они могли бы стать, если бы не популярность?», «Что такое медийность?», «И как она повлияла на их отношение к жизни?». Герои фильма честно говорят о себе, не стесняясь показывать себя такими, какие они есть на самом деле.Съёмки «Нелюбимки» проходили летом и осенью 2022 года в Екатеринбурге, Полевском, Первоуральске и в других уральских городах, а также в Москве. Вместе с музыкантами съёмочная группа посетила московскую студию звукозаписи, побывала дома у главных героев и в их родных уральских школах. Сами артисты также предлагали места для съёмок – например, они предложили побывать в кузнечно-прессовочном цехе в «ВСМПО АВИСМА», где работают родители одного из музыкантов и где группа дала импровизированный концерт – его фрагменты можно увидеть в фильме.Производством фильма занималась «Свердловская киностудия»: генеральный продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева, генеральный директор – Виктор Шадрин, директор по развитию киностудии, креативный продюсер фильма – Евгений Григорьев и онлайн-кинотеатр KION. Фильм участвовал в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля в 2024 году.