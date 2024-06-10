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В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей воспитательнице детсада, где на шарфике повисла малышка

10.57 Вторник, 11 июня 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей воспитательнице детского сада, четырёхлетняя воспитанница которого, катаясь на горке, зацепилась шарфиком и повисла на нём без возможности самостоятельно помочь себе.

Напомним, что трагедия, о которой идёт речь, произошла 25 января 2023 года. Тогда малышку госпитализировали, но спасти не смогли. Спустя пять суток она умерла.

Кировский районный суд признал воспитательницу, которая была обязана следить за детьми, виновной по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и назначил ей наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с запретом заниматься преподавательской деятельностью на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

«Согласно должностной инструкции, а также требованиям федерального законодательства, осуждённая, являющаяся на тот момент воспитателем указанного детского сада, отвечала за жизнь и здоровье детей и при проведении прогулок была обязана предварительно осмотреть участок, маршрут движения воспитанников с целью безопасного их пребывания, проверить исправность игрового оборудования, а также была не вправе оставлять воспитанников во время прогулок без своего наблюдения»,

– пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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17:35 В сборную России на играх БРИКС в Казани поедут восемь спортсменов из Свердловской области
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