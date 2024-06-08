Более 15 тысяч человек покусали клещи в Свердловской области





– рассказали в ведомстве. «С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 50 человек (у 14 из них диагноз уже подтвержден), на клещевой боррелиоз – 150 человек (диагноз подтвержден у 30)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области количество пострадавших от укусов клещей в этом году превысило 15,4 тысячи человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.Отмечается, что это на 4% выше аналогичного периода 2023 года, но ниже среднего многолетнего уровня на 40%.Всего с начала года специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано более 10 тысяч особей клещей. Среди них возбудители клещевого энцефалита – 1,1% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,2%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,8%, иксодового клещевого боррелиоза – в 39,6%.