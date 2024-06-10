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Почти 60 миллионов направил Мишустин в Свердловскую область на лечение льготников
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,8 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников, из которых почти 60 миллионов направят в Свердловскую область.
Распоряжение было опубликовано в понедельник, 10 июня, на сайте правительства. Указано, что средства пойдут в том числе на препараты для участников Великой Отечественной войны, детей-инвалидов и чернобыльцев.
Ранее правительство проиндексировало сумму, выделяемую на лечение льготников, но потребовалось дополнительное финансирование. Всего в 2024 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено почти 58 миллиардов рублей.
«Распределение на 2024 год… из федерального бюджета <…> Свердловская область – 59 289 100 рублей»,
– говорится в документе.
Распоряжение было опубликовано в понедельник, 10 июня, на сайте правительства. Указано, что средства пойдут в том числе на препараты для участников Великой Отечественной войны, детей-инвалидов и чернобыльцев.
Ранее правительство проиндексировало сумму, выделяемую на лечение льготников, но потребовалось дополнительное финансирование. Всего в 2024 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено почти 58 миллиардов рублей.
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