«Свердловскавтодор» обязали выплатить крупную компенсацию травмированной в ДТП женщине

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск женщины, которая в январе 2022 года попала в аварию на трассе Пермь —Екатеринбург. Теперь АО «Свердловскавтодор» обязано выплатить истице более 770 тысяч рублей.Ранее данное происшествие рассматривалось Нижнесергинским районным судом. Обвиняемым был тогда водитель автомобиля «Chevrolet», который врезался в другую иномарку — в «Volvo». Пассажирка мужчины пострадала в том ДТП серьёзней остальных. После аварии она долгое время находилась в коме, а после ей потребовался длительный реабилитационный период. Незадачливого водителя суд признал виновным и ограничил в свободе сроком на год.Вместе с тем, выяснилось, что в январском ДТП виноват не только водитель иномарки. Было доказано, что состояние участка дороги Пермь – Екатеринбург, где столкнулись иномарки, таково, что аварии здесь вполне объяснимы. На трассе обнаружился серьёзный дефект — критическое занижение обочины относительно асфальтового покрытия. Однако, не были поставлены хотя бы знаки, предупреждающие водителей о плохом состоянии проезжей части. И в этом виновата организация, отвечающая за данный отрезок трассы — акционерное общество «Свердловскавтодор».Новый суд постановил, что вину в ДТП на 70% лежит на «Свердловскавтодор», и только на 30% на водителе «Chevrolet». Иск к организации был удовлетворен частично: с АО «Свердловскавтодор» в пользу истца взысканы расходы на приобретение лекарств и медицинских услуг в размере 48 тысяч рублей, компенсация морального вреда – 700 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя – 25 тысяч рублей, почтовые расходы – 300 рублей. Женщина же в исковых требованиях называла сумму в один миллион рублей. Свердловский областной суд, куда адвокаты акционерного общества обращались с апелляционной жалобой, оставил решение суда первой инстанции без изменения.