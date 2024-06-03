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В Екатеринбурге 15 июня пройдёт фестиваль «Зоофрендли»
Фото предоставлено организаторами фестиваля
В ближайшую субботу, 15 июня, в Екатеринбурге проведут семейный фестиваль от Благотворительного фонда «ЗООзащита» –«Зоофрендли», на котором можно будет познакомиться с кошками и собаками, которые ищут дом.
Он будет приходить на площадке торгово-развлекательного центра «Мега» с 12.00 до 16.00. В это время на сцене амфитеатра ТРЦ будут выступать кинологи, специалисты по поведению животных и канистерапевты, которых будет интересно и полезно послушать будущим владельцам и тем, у кого уже есть любимцы. Для родителей и их детей проведут мастер-классы по изготовлению интерактивных игрушек для питомцев, танцевальные номера с участием животных, фотозона, и благомаркет. Также в программе мероприятия предусмотрены и другие активности от партнёров «Зоофрендли».
В конце встречи будет организован сбор подписей за гуманное решение вопроса с бездомными животными в городе и области.
Кроме этого, гости фестиваля смогут оставить корм, амуницию и лекарства для животных в специальных корзинах, которые можно будет приобрести на месте, для подопечных фонда.
Он будет приходить на площадке торгово-развлекательного центра «Мега» с 12.00 до 16.00. В это время на сцене амфитеатра ТРЦ будут выступать кинологи, специалисты по поведению животных и канистерапевты, которых будет интересно и полезно послушать будущим владельцам и тем, у кого уже есть любимцы. Для родителей и их детей проведут мастер-классы по изготовлению интерактивных игрушек для питомцев, танцевальные номера с участием животных, фотозона, и благомаркет. Также в программе мероприятия предусмотрены и другие активности от партнёров «Зоофрендли».
В конце встречи будет организован сбор подписей за гуманное решение вопроса с бездомными животными в городе и области.
Кроме этого, гости фестиваля смогут оставить корм, амуницию и лекарства для животных в специальных корзинах, которые можно будет приобрести на месте, для подопечных фонда.
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