На неделю продлили перекрытие на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Перекрытие от дома № 23 на улице Байкальской до дома № 10 на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге продлили ещё на неделю. Об этом сообщили в мэрии.Там сейчас идёт работы по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Ограничения с учётом затянувшихся работ должны будут продлиться до 17 июня.Движение по-прежнему организовано в объезд по улице Хрустальной.