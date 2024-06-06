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На неделю продлили перекрытие на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Перекрытие от дома № 23 на улице Байкальской до дома № 10 на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге продлили ещё на неделю. Об этом сообщили в мэрии.
Там сейчас идёт работы по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Ограничения с учётом затянувшихся работ должны будут продлиться до 17 июня.
Движение по-прежнему организовано в объезд по улице Хрустальной.
Там сейчас идёт работы по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Ограничения с учётом затянувшихся работ должны будут продлиться до 17 июня.
Движение по-прежнему организовано в объезд по улице Хрустальной.
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