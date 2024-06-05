У екатеринбургских политиков от имени первых лиц города и области «пранкеры» пытаются выманить информацию

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв подвергся массированному «пранку» от якобы коллег по думе и губернатора Свердловской области – в Telegram депутату стали приходить сообщения от председателя гордумы Анны Гурарий, губернатора Евгения Куйвашева и других руководителей города и области.Сначала Киселёву написали с аккаунта, на котором был аватар вице-спикера гордумы Михаила Матвеева. «Матвеев» сказал, что Киселёву позвонит сотрудник ФСБ, который хочет обсудить один вопрос. После чего депутату поступил звонок по Telegram, в ходе которого «сотрудник ФСБ» попросил дать характеристики на депутатов и спикеров гордумы. Киселёв, как он сказал «Вечерним ведомостям» сразу «послал» собеседника.Затем депутату от «Яблока» написал лже-губернатор. Человек, скрывающийся за аватарой Евгения Куйвашева, сообщил, что из гордумы Екатеринбурга якобы была утечка персональных данных, и по этому поводу с Киселёвым хочет поговорить сотрудник ФСБ. Киселёв сказал, что попытался перезвонить и переговорить с голосом, чтобы удостовериться, что это губернатор, но собеседник сбросил вызов, написав «не могу говорить, нахожусь не один». В ходе переписки депутат понял, что это «пранкеры» и прекратил общение.Спустя два дня Киселёву схожие сообщения начали писать с аккаунта с аватарой Анны Гурарий. Депутат в ответ начал иронизировать над глупым «пранком».По нашим данным, Киселёв – не единственный, кому пришли такие сообщения от «губернатора» и «спикера гордумы», однако не все пожелали опубличить такие факты. Сообщения также приходили от имени мэра Алексея Орлова.Ранее мы писали, что по схожей схеме (с аккаунта авторитетного знакомого в Telegram приходит сообщение, в котором тот информирует, что некие данные скомпрометированы и сейчас позвонит сотрудник ФСБ) пытались выманить информацию у екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова.Киселёв в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» предположил, что интересанты «пранка» могут иметь необязательно финансовый интерес (получение денег мошенническим путём), но и политический – поскольку спрашивали, в основном, о политике.