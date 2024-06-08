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Дожди и тридцатиградусную жару обещают в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала недели синоптики обещают в Свердловской области тридцатиградусную жару, которая будет сопровождаться кратковременными дождями и грозой с ветром в среду.
Сегодня, 10 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днём +21…+26. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём +23…+25. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 11 июня, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +9…+14, днём +24…+29. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +12…+14, днём +26…+28. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 12 июня, в области ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +11…+16, днём +26…+31. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +14…+16, днём +28…+30. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 10 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днём +21…+26. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём +23…+25. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 11 июня, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +9…+14, днём +24…+29. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +12…+14, днём +26…+28. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 12 июня, в области ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +11…+16, днём +26…+31. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +14…+16, днём +28…+30. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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