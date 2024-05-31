Синоптики обещают потепление в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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По данным синоптиков «Уральского гидрометцентра», в ближайшие дни в Свердловской области будет потепление. Завтра ожидается +23°C, в понедельник +26°C, во вторник ожидается до +29°C.Завтра, 9 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем +18…+23°C. Ветер 4-9 м/сек.В Екатеринбурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь. Днем +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.В понедельник, 10 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +9…+14°C, днем +21…+26°C. Ветер 4-9 м/сек.В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +12…+14°C, днем +24…+26°C. Ветер ночью 4-9 м/сек.Во вторник, 11 июня, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10…+15°C. Днем +24…+29°C. Ветер 3-8 м/сек.В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +13…+15°C, днем +27…+29°C. Ветер 3-8 м/сек.Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».