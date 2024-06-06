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Свердловское отделение «Лиза Алерт» приглашает принять участие во встрече-знакомстве

17.09 Суббота, 8 июня 2024
Иллюстрация: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
Поисковый отряд «Лиза Алерт» приглашает принять участие во встрече-знакомстве с работой отряда.

На мероприятии участники получат подробную информацию об отряде, его направлениях деятельности и методиках поиска. Организаторы расскажут, как можно присоединиться к поискам, где найти информацию о текущих акциях и как внести свой вклад, также объяснят, почему отряд дробит лес на квадраты и запрещает ходить туда в кроссовках.

Встреча состоится в воскресенье, 9 июня, в 11.00 по адресу: улица Студенческая, 46 (штаб Лиза Алерт). Всем желающим посетить встречу надо пройти регистрацию.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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18:30 Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Свердловской области
17:09 Свердловское отделение «Лиза Алерт» приглашает принять участие во встрече-знакомстве
14:42 Уральский писатель Алексей Иванов станет хедлайнером книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге
13:33 В Екатеринбурге на пересечении улицы Амундсена и ЕКАД появится транспортная развязка
13:02 Назначили дополнительные электрички в связи с Днем России в Свердловской области
11:14 В МВД заявили, что наградят нашедших детей волонтеров из Екатеринбурга
10:59 От клещей пострадали более 14 тысяч свердловчан
10:26 В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Уральские сказы конструктивизма»
10:04 Дети, пропавшие на востоке Свердловской области, нашлись
21:14 На 6 лет лишится свободы пьяный стрелок из Екатеринбурга
20:43 Екатеринбург может лишиться ещё одного уголка природы
19:59 Возле деревни Киселёвка появится надземный пешеходный переход через автотрассу
19:20 Свердловский облсуд подкорректировал приговор обидчивому тагильцу
18:46 В Сосьве погиб попавший в ДТП водитель мотоблока
18:31 Парк Маяковского станет площадкой празднования юбилея Октябрьского района Екатеринбурга
18:08 Организаторы фестиваля «Движение» попросили байкеров быть осторожными
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12:49 В Подмосковье убит бывший представитель екатеринбургского движения «Сорок сороков»
11:06 Прокуратура Первоуральска направила в суд уголовное дело замдиректора «Водоканала»
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10:09 Глава СКР поручил доложить о расследовании нападения на журналистов в Екатеринбурге
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