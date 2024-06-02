В Екатеринбурге на пересечении улицы Амундсена и ЕКАД появится транспортная развязка





— сообщил Орлов в своем телеграм-канале Возведение новой транспортной артерии улучшит транспортную ситуацию в юго-западной части Екатеринбурга. Говоря простым языком, пробок там станет ощутимо меньше,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на пересечении улицы Амундсена и ЕКАД появится транспортная развязка. Глава города Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства данного объекта.Общая площадь проектируемого участка превышает 54 гектара. Транспортный объект будет расположен на границе трех районов – Академического, Ленинского и Чкаловского. Планируется создание разноуровневой развязки по типу «Клеверный лист» с четырьмя съездами. Кроме того, запланировано строительство дороги протяженностью 1,1 километра для выезда с улицы Амундсена непосредственно к самой развязке.