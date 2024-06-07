Возрастное ограничение 18+
Назначили дополнительные электрички в связи с Днем России в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В связи с наступлением Дня России, жители Свердловской области получили дополнительные возможности для путешествий по региону.
В частности, в период с 6 по 17 июня междугородние поезда маршрута Екатеринбург – Челябинск будут курсировать трижды в день.
Кроме того 12 июня, специальные рейсы «Финистов» были добавлены для поездок в формате «тур выходного дня» в направлении Екатеринбург – Верхотурье и обратно. №7077 Екатеринбург – Верхотурье (отправление в 06:53) и №7078 Верхотурье – Екатеринбург (отправление в 17:44).
В частности, в период с 6 по 17 июня междугородние поезда маршрута Екатеринбург – Челябинск будут курсировать трижды в день.
Кроме того 12 июня, специальные рейсы «Финистов» были добавлены для поездок в формате «тур выходного дня» в направлении Екатеринбург – Верхотурье и обратно. №7077 Екатеринбург – Верхотурье (отправление в 06:53) и №7078 Верхотурье – Екатеринбург (отправление в 17:44).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию