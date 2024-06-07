Назначили дополнительные электрички в связи с Днем России в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В связи с наступлением Дня России, жители Свердловской области получили дополнительные возможности для путешествий по региону.В частности, в период с 6 по 17 июня междугородние поезда маршрута Екатеринбург – Челябинск будут курсировать трижды в день.Кроме того 12 июня, специальные рейсы «Финистов» были добавлены для поездок в формате «тур выходного дня» в направлении Екатеринбург – Верхотурье и обратно. №7077 Екатеринбург – Верхотурье (отправление в 06:53) и №7078 Верхотурье – Екатеринбург (отправление в 17:44).