Возле деревни Киселёвка появится надземный пешеходный переход через автотрассу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На трассе Р-242, соединяющей города Пермь и Екатеринбург, в районе деревни Киселёвка появится надземный пешеходный переход. Его планируют установить уже на следующей неделе.Работы по установке пешеходного надземного перехода на 230 километре трассы Р-242 «Пермь — Екатеринбург» готовятся провести в ночь с четверга на пятницу. Начаться они должны 13 июня, а закончиться уже на следующий день, 14 июня. В связи с этим как минимум на 40 минут будет закрыто движение по трассе — в это время будет монтироваться пролётная конструкция. Как сообщает «Уралуправатодор», движение перекроют в час ночи 14 июня. Поэтому автомобилистов, собирающихся через неделю совершать поездку из Екатеринбурга в Пермь или из Перми в Екатеринбург просят учесть это обстоятельство.Трасса Пермь — Екатеринбург — это автомобильная дорога общего пользования федерального значения. Она является частью европейского транспортного маршрута E 22. Закладываться она начала ещё в 18-м веке, с Сибирского тракта, который и был со временем развит до современной трассы. С 2012 года производится серьёзная реконструкция отдельных участков трассы. На 230 километре, где будет установлен переход, имеется подъезд к посёлку Киселёвка.