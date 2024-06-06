Возрастное ограничение 18+
Парк Маяковского станет площадкой празднования юбилея Октябрьского района Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Девяносто лет исполняется Октябрьскому административному району Екатеринбурга. В субботу, 8 июня, в связи с этим Центральный парк культуры и отдыха города превратится в площадку празднования юбилея.
Октябрьский район — одна из крупнейших административных территорий Екатеринбурга, и в прошлые годы даже некруглые даты его создания отмечались достаточно заметно. И уж, конечно, на круглый юбилей сил и средств не пожалели. Отметить его решено в формате праздника-фестиваля с множеством мероприятий на разные вкусы. Парк Маяковского на день празднования поделён на тематические зоны.
На центральной аллее парка будет представлен «Творческий Октябрьский» со всевозможными мастер-классами по рукоделию и художественному творчеству. «Спортивный Октябрьский» расположится на аллее Маяковского и предложит посетителям поучаствовать в активных играх и состязаниях (ну, или просто поглазеть на то, как это делают другие). А «Театральный Октябрьский» на площадке Саундпарка покажет спектакли и модное дефиле.
Другие зоны празднования юбилея — «Патриотический Октябрьский», «Познавательный Октябрьский», «Праздничный Октябрьский», «Литературный Октябрьский», «Торжественный Октябрьский» и «Октябрьская ярмарка». С программой каждого из этих сегментов можно ознакомиться на официальном сайте. Работа всех юбилейных сегментов стартует в субботний полдень.
Октябрьский район — одна из крупнейших административных территорий Екатеринбурга, и в прошлые годы даже некруглые даты его создания отмечались достаточно заметно. И уж, конечно, на круглый юбилей сил и средств не пожалели. Отметить его решено в формате праздника-фестиваля с множеством мероприятий на разные вкусы. Парк Маяковского на день празднования поделён на тематические зоны.
На центральной аллее парка будет представлен «Творческий Октябрьский» со всевозможными мастер-классами по рукоделию и художественному творчеству. «Спортивный Октябрьский» расположится на аллее Маяковского и предложит посетителям поучаствовать в активных играх и состязаниях (ну, или просто поглазеть на то, как это делают другие). А «Театральный Октябрьский» на площадке Саундпарка покажет спектакли и модное дефиле.
Другие зоны празднования юбилея — «Патриотический Октябрьский», «Познавательный Октябрьский», «Праздничный Октябрьский», «Литературный Октябрьский», «Торжественный Октябрьский» и «Октябрьская ярмарка». С программой каждого из этих сегментов можно ознакомиться на официальном сайте. Работа всех юбилейных сегментов стартует в субботний полдень.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию