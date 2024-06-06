Пропавших на востоке Свердловской области детей ищут 500 человек

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Пропавших в Слободо-Туринском районе брата и сестру ищут сотни волонтеров и правоохранителей.Группировку по поиску увеличили до 500 человек, дополнительные силы прибыли из Тюмени, а также из отделов полиции Камышлова, Пышмы и Туринска, сообщили в ГУ МВД Свердловской области.В ведомстве рассказали новые подробности. Пропавшие 12-летний Гриша и 10-летняя Вика воспитываются в неполной семье (мама 1985 года рождения), на учете в ПДН не состоят.Представители МВД, СКР, МЧС и Росгвардии отрабатывают все возможные версии случившегося. Накануне было возбуждено уголовное дело.«Сегодня органы внутренних дел планируют усилить возможности поиска при помощи двух вертолетов с тепловизорами. Это будет сделано, если позволят погодные условия», - добавили в пресс-службе.В истории с пропавшими детьми отмечается много странностей. Детей по какой-то причине ищут по старым фотографиям, отмечает Е1. Кроме того, волонтеры не слышат собак (с детьми были два бигля), на след собак не могут выйти кинологи со служебными овчарками. Волонтеры задаются вопросом, почему дети не слышат шум трассы, которая расположена недалеко от места, где они, предположительно, заблудились.Напомним, дети пропали 4 июня.