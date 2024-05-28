На следующей неделе движение по трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган будет ограничено

13 июня с 22.00 до 06.00 14 июня 2024 года СвЖД проводит аварийные работы на ж/д переезде на 55 километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, рядом с поселком Марамзино. В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков, — информируют ресурсы «Уралуправтодора».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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«Уралуправтодор» опубликовал предупреждение для свердловских автомобилистов о том, что на следующей неделе будет сложнее, чем обычно, проехать по трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Связано это с запланированными ремонтными работами.Ремонт будет проходить на железножорожном переезде на 55 километре трассы Р-354 (так официально именуется дорога Екатеринбург – Шадринск – Курган). Чтобы ремонтники и автомобилисты не мешали друг другу, здесь будет введено реверсивное движение.Желающим узнать подробности о состоянии переезда автомобилистам предлагают по телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» — 8-800-200-63-06. К слову, по этому же номеру можно сообщать о нештатных ситуациях на федеральных трассах УрФО.