Возрастное ограничение 18+
На следующей неделе движение по трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган будет ограничено
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
«Уралуправтодор» опубликовал предупреждение для свердловских автомобилистов о том, что на следующей неделе будет сложнее, чем обычно, проехать по трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Связано это с запланированными ремонтными работами.
Ремонт будет проходить на железножорожном переезде на 55 километре трассы Р-354 (так официально именуется дорога Екатеринбург – Шадринск – Курган). Чтобы ремонтники и автомобилисты не мешали друг другу, здесь будет введено реверсивное движение.
Желающим узнать подробности о состоянии переезда автомобилистам предлагают по телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» — 8-800-200-63-06. К слову, по этому же номеру можно сообщать о нештатных ситуациях на федеральных трассах УрФО.
Ремонт будет проходить на железножорожном переезде на 55 километре трассы Р-354 (так официально именуется дорога Екатеринбург – Шадринск – Курган). Чтобы ремонтники и автомобилисты не мешали друг другу, здесь будет введено реверсивное движение.
13 июня с 22.00 до 06.00 14 июня 2024 года СвЖД проводит аварийные работы на ж/д переезде на 55 километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, рядом с поселком Марамзино. В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков, — информируют ресурсы «Уралуправтодора».
Желающим узнать подробности о состоянии переезда автомобилистам предлагают по телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» — 8-800-200-63-06. К слову, по этому же номеру можно сообщать о нештатных ситуациях на федеральных трассах УрФО.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
ГИБДД предупредила свердловчан о затруднении движения на трассе М-5 в связи со смертельным ДТП
04 июня 2024
04 июня 2024