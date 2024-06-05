Свердловский облсуд оставил под стражей главного борца с коррупцией в регионе

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд не стал изменять меру пресечения для начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области полковника Андрея Дьякова.Главный свердловский борец с коррупцией останется под стражей.Напомним, 23 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил полковника полиции под стражу до 20 июля. Адвокат обжаловал постановление в Свердловском областном суде.«Суд апелляционной инстанции оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения», – сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе суда.Полковник Андрей Дьяков обвиняется по двум статьям УК – о превышении должностных полномочий и получении взятки.