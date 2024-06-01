Уральские филологи разработали сервис, который находит «токсичные» выражения в текстах

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Филологи УрФУ разработали сервис, который, как утверждают в вузе, находит в тексте потенциально «токсичные» выражения и заменяет их на «более приемлемые».Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделе научных коммуникаций университета.«Наш сервис работает следующим образом — есть некий входящий текст, который обрабатывается и затем появляется измененный вариант. В качестве примера мы тестируем сервис на конфликтных текстах. Сервис предлагает замену, например, слова “директриса” на “директор”, слово “инвалид” на “человек с инвалидностью”. Некорректное в письменной речи слово “водила” на “водитель” или “шофер”», — говорит руководитель исследования, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова.Разработка, по мнению филологов, поможет уйти от конфликтной коммуникации и будет способствовать «повышению уровня благополучия в обществе».Между тем, сервис пока на стадии тестирования совместно с ИТ-компанией. Разработчики планируют разместить его в открытом доступе после донастройки.