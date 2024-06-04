Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Число свердловчан, путешествующих в Приморский край, выросло более чем на треть год к году (+37%).Причем, среди городов-миллионников, которые расположены за пределами ДФО, Екатеринбург по темпам прироста туризма во Владивосток занимает второе место после Кемерово.Популярностью у жителей региона пользуется, в том числе, гастрономический туризм. Для таких путешественников разработали специальный гастрономический цифровой путеводитель по Владивостоку.«Гид от МТС Travel рассказывает о ключевых продуктах и блюдах, составляющих основу дальневосточной кухни. Из гастрономического гида туристы узнают, где стоит попробовать сырой гребешок, скоблянку из кукумарии или трепанга, севиче из трубача, жареный папоротник и варенье из лимонника», - рассказали нам в компании.Гид рассказывает о ресторанах с морепродуктами из аквариума и азиатской кухней, о заведениях, которые специализируются на блюдах из мяса, дарах тайги или напитках. С помощью гида можно узнать также, в каких заведениях подают экзотическую еду и в каких ресторанах есть панорамный вид на море. Кроме того, есть информация о пит-стопах для автопутешественников. Всего в подборках представлено более 70 заведений разной ценовой категории.Кроме того, в путеводителе можно найти информацию о гастрофестивалях, которые пройдут в этом году. Например, фестиваль гребешка «На гребне», фестиваль краба «Держи краба», культурно-гастрономический фестиваль «Приморские муссоны» и др.В компании отмечают, что Владивосток, как правило, посещают жители регионов Дальневосточного и соседнего Сибирского федерального округа, и именно сибирские города составили пятерку лидеров по росту турпотока в этот город. «Екатеринбург стал единственным исключением в этом ТОП-5. Кроме прямого воздушного и железнодорожного сообщения Екатеринбург и Владивосток связывает и то, что наши города туристы чаще посещают самостоятельно, а не в рамках организованных туров», – говорит директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.