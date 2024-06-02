В Слободо-Туринском районе пропали 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Слободо-Туринском районе пропали 12-летний Григорий Крепп и 10-летняя Виктория Крепп. Об их местонахождении ничего не известно с 4 июня.Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», к поискам подключились СК и МЧС (по информации СУ СКР региона, детям 13 и 11 лет).«4 июня дети вместе со своим дедушкой ушли на рыбалку на местную речку, после чего все трое заблудились. В дальнейшем, предположив, что они вышли к населённому пункту, заблудившиеся разделились. Спустя несколько часов нахождения в лесу, дедушка детей вернулся домой. А несовершеннолетние так и не возвратились», - сообщает СУ СКР по Свердловской области.На место происшествия выехала группа сотрудников отдела криминалистики.«Поисковый отряд ЛизаАлерт обращается к автомобилистам, которые могли проезжать с 4 июня 2024 г. по Ирбитскому тракту мимо населенных пунктов д. Калугина, д. Голышева, д. Ёлкина, с. Липчинское, д. Бурмакина и далее в направлении Тюмени. Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам возможность самостоятельного просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Викторию и Григория!», - объявили в поисковом отряде.Поисковики просят звонить на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8(800)700-54-52, 112 или инфоргам поиска - Мария (Марёна) 89222669874, Анастасия (Тайфун) 89521420659.