В Екатеринбурге УК обязали компенсировать моральный вред девочке, получившей серьезные травмы во дворе

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 12-летняя девочка получила несколько серьезных травм во дворе дома, суд обязал управляющую компанию «компенсировать моральный вред».По данным прокуратуры Екатеринбурга, в мае прошлого года девочка споткнулась о торчащую возле дома № 19 по ул. Фабричная некую металлическую конструкцию. «Упала и ударилась грудной клеткой об опалубку подъезда, от удара произошел сбой дыхания. После чего девочка в подъезде потеряла сознание и упала на бетонный пол», - рассказали нам в ведомстве.Ребенка доставили в больницу, врачи поставили диагноз - черепно-мозговая травма, вывих трех верхних зубов, разрыв нижней губы в трех местах. В прокуратуре добавили, что девочка находилась в состоянии стресса в течение нескольких месяцев, замкнулась в себе, боялась выходить на улицу и переживала в том числе из-за «необратимости эстетических последствий травмы».Прокуратура направила в суд исковое заявление. «Железнодорожный районный суд удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей», - добавили в надзорном ведомстве.Решение суда не вступило в законную силу.