Свердловский облсуд встал на сторону инициировавших референдум жителей в споре с Сысертским избиркомом

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд встал на сторону инициировавших референдум жителей в споре с Сысертским избиркомом.Судья Константин Федин оставил без удовлетворения жалобу Сысертской ТИК на решение Сысертского районного суда, признавшего отказ регистрировать инициативную группу референдума по вопросу строительства мусорного полигона незаконным.Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал юрист Иван Волков, представляющий интересы сысертчан в суде.Напомним, Сысертская районная ТИК отказалась регистрировать инициативную группу референдума, сославшись на ошибки в данных о нескольких членах инициативной группы, предоставленных в избирком. Инициировавшие референдум жители сразу сказали, что не согласны с решением, поскольку даже за вычетом этих человек минимально необходимое число человек для регистрации инициативной группы (100) набиралось. Судья Сысертского райсуда Александр Транзалов с жителями согласился.«Надеемся, что избирком теперь исполнит решение суда» — сказали представители инициативной группы.Иван Волков назвал это дело прецедентным, поскольку ранее суды в Свердловской области находили самые разные основания, но отказывали в регистрации инициативных групп проведения референдума по другим вопросам — в частности, по вопросу возврата прямых выборов мэров.