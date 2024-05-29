Возрастное ограничение 18+

Свердловский облсуд встал на сторону инициировавших референдум жителей в споре с Сысертским избиркомом

12.32 Четверг, 6 июня 2024
Скрин видео, предоставленного Иваном Волковым
Свердловский областной суд встал на сторону инициировавших референдум жителей в споре с Сысертским избиркомом.

Судья Константин Федин оставил без удовлетворения жалобу Сысертской ТИК на решение Сысертского районного суда, признавшего отказ регистрировать инициативную группу референдума по вопросу строительства мусорного полигона незаконным.

Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал юрист Иван Волков, представляющий интересы сысертчан в суде.

Напомним, Сысертская районная ТИК отказалась регистрировать инициативную группу референдума, сославшись на ошибки в данных о нескольких членах инициативной группы, предоставленных в избирком. Инициировавшие референдум жители сразу сказали, что не согласны с решением, поскольку даже за вычетом этих человек минимально необходимое число человек для регистрации инициативной группы (100) набиралось. Судья Сысертского райсуда Александр Транзалов с жителями согласился.

«Надеемся, что избирком теперь исполнит решение суда» — сказали представители инициативной группы.

Иван Волков назвал это дело прецедентным, поскольку ранее суды в Свердловской области находили самые разные основания, но отказывали в регистрации инициативных групп проведения референдума по другим вопросам — в частности, по вопросу возврата прямых выборов мэров.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
У резиденции свердловского губернатора снова пикет
29 мая 2024
Жители Сысертского района продолжают пикетировать у резиденции губернатора
30 мая 2024
Свердловский облсуд оставил под стражей Анастасию Чернецкую
05 июня 2024
К резиденции свердловского губернатора с пикетом вышла жительница Верхней Боёвки
31 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок

И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:34 МЧС: синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области
14:17 Число свердловчан, путешествующих в Приморский край, выросло более чем на треть
13:23 В Слободо-Туринском районе пропали 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра
12:57 В Екатеринбурге УК обязали компенсировать моральный вред девочке, получившей серьезные травмы во дворе
12:32 Свердловский облсуд встал на сторону инициировавших референдум жителей в споре с Сысертским избиркомом
12:23 В Нижнем Тагиле грузовик с цистерной, перевозивший смолу, протаранил пять легковушек
11:45 В Екатеринбурге иностранца заподозрили в хищении 19 тонн горбуши
11:24 В Екатеринбурге платная парковка подорожает на 20 рублей в час
10:59 В арх-группе Podelniki прокомментировали отказ властей освободить Белую башню от налога
10:47 Владелец «Жизньмарта» заявил, что могут закрыть всех поставщиков сети
10:19 В Екатеринбурге перекроют центральные улицы из-за фестиваля «Движение»
09:37 В уральском Асбесте появились трудовые отряды школьников
09:21 На Блюхера-Сахалинская в Екатеринбурге установили новый светофор
21:19 Погубившему людей юному поджигателю из новоуральского села грозит пожизненное
20:51 Ельцин Центр покажет флаг, ставший свидетелем исторического события
20:27 Дуэль претензий состоялась между телеграм-каналами мэрии Екатеринбурга и областным МЧС
19:27 Из-за «Движения» екатеринбургские автобусы изменят движение
19:00 Под Верх-Нейвинском столкнулись легковушка и тепловоз
18:37 Почти на 35 миллионов рублей незаконно нарубили леса в Екатеринбурге несколько уральцев
18:05 В Екатеринбурге родители учеников бунтуют против нового директора, заменившего эмблему лицея на эмблему ФСБ
17:33 Младший сержант из Верхотурья приговорен к 23 годам колонии по делу о гибели 7 сослуживцев
16:22 Новые газоны на улице Рощинской в Екатеринбурге оказались засеяны коноплей
16:08 В Екатеринбурге Дом Топоркова внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия
15:36 СК: в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов
14:51 В Верхней Салде мать, которая закопала младенца в снегу, получила два с половиной года ограничения свободы
13:57 В Екатеринбурге назначен новый директор департамента образования
Все новости Свердловской области
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
10:59 Присяжные признали экс-президента США Трампа виновным в фальсификации документов
18:32 На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
15:39 Законопроект Верховного суда может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы
11:40 Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
11:16 Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет
11:05 В мексиканском штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры
16:57 Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
16:14 В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
15:51 Аэропорт Элисты принял первый лайнер после двухлетнего перерыва
14:59 Бывший главный инженер шахты, где погиб 51 человек, получил 4 года общего режима
13:28 В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу из-за технического сбоя
12:27 Красноярский магазин убрал из продажи «Вредные советы» Остера по требованию прокуратуры
11:40 В ГД предложили ввести уголовное наказание за использование дипфейков в преступных целях
18:02 Первый человек с нейрочипом в мозгу рассказал об изменениях в своей жизни
16:15 Депутат ГД заявил, что под закон о пропаганде наркотиков не подпадет классика литературы
15:04 Военный суд отказал следствию в переводе генерала Попова из СИЗО
14:26 Комитет ГД рекомендовал принять поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
12:42 Громкое уголовное дело о махинациях в судах Москвы прекратят по сроку давности
10:08 В Армении на акциях гражданского неповиновения задержаны 67 человек
16:33 Жители Искитима провели митинг против строительства металлопрокатного завода
15:27 Рядом с аэропортом Перми появилась надпись для пассажиров «Добро пожаловать в Пензу!»
13:30 В мэрии Челябинска прошли обыски по делу о взятке в 30 тысяч рублей
Все новости России и мира
14:34 МЧС: синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области
14:17 Число свердловчан, путешествующих в Приморский край, выросло более чем на треть
13:23 В Слободо-Туринском районе пропали 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра
12:57 В Екатеринбурге УК обязали компенсировать моральный вред девочке, получившей серьезные травмы во дворе
12:32 Свердловский облсуд встал на сторону инициировавших референдум жителей в споре с Сысертским избиркомом
12:23 В Нижнем Тагиле грузовик с цистерной, перевозивший смолу, протаранил пять легковушек
12:19 ГУФССП по Пермскому краю напоминает о главном правиле безопасности в интернете: получайте информацию только из проверенных источников
11:45 В Екатеринбурге иностранца заподозрили в хищении 19 тонн горбуши
11:24 В Екатеринбурге платная парковка подорожает на 20 рублей в час
10:59 В арх-группе Podelniki прокомментировали отказ властей освободить Белую башню от налога
10:47 Владелец «Жизньмарта» заявил, что могут закрыть всех поставщиков сети
10:19 В Екатеринбурге перекроют центральные улицы из-за фестиваля «Движение»
09:37 В уральском Асбесте появились трудовые отряды школьников
09:21 На Блюхера-Сахалинская в Екатеринбурге установили новый светофор
21:19 Погубившему людей юному поджигателю из новоуральского села грозит пожизненное
20:51 Ельцин Центр покажет флаг, ставший свидетелем исторического события
20:27 Дуэль претензий состоялась между телеграм-каналами мэрии Екатеринбурга и областным МЧС
19:27 Из-за «Движения» екатеринбургские автобусы изменят движение
19:00 Под Верх-Нейвинском столкнулись легковушка и тепловоз
18:37 Почти на 35 миллионов рублей незаконно нарубили леса в Екатеринбурге несколько уральцев
18:05 В Екатеринбурге родители учеников бунтуют против нового директора, заменившего эмблему лицея на эмблему ФСБ
17:33 Младший сержант из Верхотурья приговорен к 23 годам колонии по делу о гибели 7 сослуживцев
16:22 Новые газоны на улице Рощинской в Екатеринбурге оказались засеяны коноплей
16:08 В Екатеринбурге Дом Топоркова внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия
15:36 СК: в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов
15:17 Ученые Пермского политеха создали зеленую кровлю крыши из переработанных отходов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK