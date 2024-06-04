В арх-группе Podelniki прокомментировали отказ властей освободить Белую башню от налога

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В арх-группе Podelniki прокомментировали отказ властей Екатериньурга освободить Белую башню от налога.Заявление арх-группы выложила в своём телеграм-канале архитектор Полина Иванова.Архитекторы отметили, что установление налоговых льгот относится к компетенции Екатеринбургской гордумы, но городская администрация может выступить с нормотворческой инициативой или поддержать чужую инициативу от своего имени.«В данном случае Администрация отказала в поддержке полезной, на наш взгляд, инициативы Агентства по охране памятников. Это не исключает возможности инициировать принятие нормы повторно», — написали Podelniki.Арх-группа также заявила, что во множестве регионов и муниципалитетов установлены налоговые льготы для объектов культурного наследия и земельных участков под ними, однако в Екатеринбурге земля под памятниками облагается земельным налогом по самой высокой ставке из возможных.«При этом участок под Белой башней не используется для извлечения доходов ни Арх-группой, ни АУИПИК: он используется только для доступа к башне, на которой ведутся работы по сохранению», — говорится в заявлении.Напомним, екатеринбургская Белая башня является объектом культурного наследия федерального значения. Её изображение можно найти на новой пятитысячной купюре, выпущенной Центробанком РФ.