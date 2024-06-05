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На Блюхера-Сахалинская в Екатеринбурге установили новый светофор
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На перекрестке улиц Блюхера и Сахалинская установили новый светофор. В мэрии Екатеринбурга утверждают, что сделали это по просьбе жильцов ЖК «Уральский».
«Теперь жители могут безопасно переходить проезжую часть улицы Сахалинская, а для водителей обеспечена возможность совершить регулируемый левый поворот с улицы Сахалинская на улицу Блюхера в направлении улицы Проезжая», – указано в релизе пресс-службы мэрии.
В администрации города рассказывают, что в этом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» модернизируют 24 «светофорных объекта».
«Теперь жители могут безопасно переходить проезжую часть улицы Сахалинская, а для водителей обеспечена возможность совершить регулируемый левый поворот с улицы Сахалинская на улицу Блюхера в направлении улицы Проезжая», – указано в релизе пресс-службы мэрии.
В администрации города рассказывают, что в этом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» модернизируют 24 «светофорных объекта».
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