Дуэль претензий состоялась между телеграм-каналами мэрии Екатеринбурга и областным МЧС

«Ряд недобросовестных телеграм-каналов распространяет от лица неназванного «МЧСника» недостоверную информацию о том, что при соблюдении некоторых условий можно готовить пищу на открытом огне на открытых площадках, не смотря на действующий на территории Свердловской области особый противопожарный режим. Данная информация не соответствует действительности. Использование открытого огня во время действия ОППР запрещено. Доверяйте только проверенным, официальным источникам информации!», — такой пост появился в телеграм-канале МЧС Свердловской области.

«Зайки, а что так грубо — «недобросовестные каналы»? Мы ж вам не враги, пишем, что нельзя нарушать. Да и ваши коллеги из других регионов разрешали жарить шашлык в печах, если они хорошо защищены и не приведут к распространению огня. Да и с «фейками» вы грубовато, иначе мы призовём дух А.С. Пушкина и он вам скажет, что «несмотря на...» пишется слитно. А у вас фейк по отношению к русскому языку.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Небольшую пикировку устроили официальные телеграм-каналы екатеринбургской мэрии и свердловского Министерства чрезвычайных ситуаций. Причиной стала неточность в посте «мэрского» ресурса.Началось «ссора телег» с того, что в телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» появился пост о введённом в области противопожарном режиме. В нём, в частности, сообщалось, что при соблюдении некоторых правил на частных участках можно готовить шашлыки и прочие блюда на открытом огне. При чём утверждалось это со ссылкой на слова сотрудников МЧС. Это и возмутило ведомство.Авторов канала «Екатеринбург. Главное» пост коллег задел. И они не задержались с ответным выпадом:На этом дуэль между каналами и закончилась. Пока.Ну, а мы напоминаем, что ничего на огне под открытым небом лучше не готовить в период действия особого противопожарного режима. Во избежание штрафов.