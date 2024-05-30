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Из-за «Движения» екатеринбургские автобусы изменят движение

19.27 Среда, 5 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге на несколько дней изменились маршруты многих автобусов. Сделано это в связи с фестивалем мотокультуры «Движение», который пройдёт в ближайшие выходные.

Поскольку на фестиваль «Движение» ожидается «налёт» на Екатеринбург беспечных ездоков с разных концов страны, изменения в маршрутной схеме начали действовать уже сегодня. Это следует из сообщения ЕМУП «Гортранс» о том, что остановка «Площадь 1905 года» будет исключена из маршрутов всех проезжающих по улице 8 Марта автобусов, начиная с 00.10 6 июня и до 04.00 10 июня.

Остальные изменения в маршрутах «Гортранс» описывает так:

В оба направления по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – проспект Ленина и далее по маршруту пойдут следующие автобусы:
– № 46 «Папанина – ТЦ Лента (Академический)»;
– № 51«Елизавет – Патрушиха»;
– № 52«Елизавет – Патрушиха»;
– № 50 «ТЦ Лента – УрФУ»;
– № 54 «Краснолесье – Синие камни»;
– № 62 «Дворец дзюдо – Южная подстанция»;
– № 93 «Академика Ландау - ДМБ № 9 (п. Шувакиш)»;
– № 054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)».

Маршрут № 57 «ДМБ № 9 – Елизавет» к остановке «Елизавет» пойдет по улицам Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта и далее по маршруту. К остановке «ДМБ №9» – по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – проспект Ленина – Карла Либкнехта, далее по маршруту.

Автобус № 60 «УрФУ – Химмаш» к остановке «Химмаш» проследует по проспекту Ленина – Карла Либкнехта – Розы Люксембург, далее по маршруту.

К остановке «УрФУ» – по улицам Белинского – Карла Либкнехта – проспекту Ленина, далее по маршруту.
Маршрут № 67 «ДМБ №9 – Школа Созвездие» в оба направления пойдет по улицам Челюскинцев – Бориса Ельцина – проспекту Ленина – Пушкина – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту.

Автобус № 81 «17 Мехколонна – Авангард» к остановке «17 Мехколонна» будет следовать по улицам Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту, а к остановке «Авангард» – по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – проспект Ленина – Карла Либкнехта, далее по маршруту.


Пресс-служба администрации Екатеринбурга отметила также, что на время проведения фестиваля будут перекрыты для движения некоторые центральные улицы города. Конкретнее, речь идёт об улице 8 Марта на отрезке от проспекта Ленина до улицы Малышева и об улица Горького в промежутке от улицы Пушкина до улицы Малышева.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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