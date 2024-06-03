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Младший сержант из Верхотурья приговорен к 23 годам колонии по делу о гибели 7 сослуживцев
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Военнослужащий из Верхотурья приговорен к 23 годам колонии строгого режима, его обвинили в гибели семи сослуживцев.
Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве, пишет ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Военному вменяется целый ряд статей - «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство и убийство двух или более лиц, совершенных общеопасным способом из хулиганских побуждений», «Незаконное хранение взрывных устройств» , «Умышленное уничтожение имущества путем взрыва».
Обвиняемого лишили воинского звания «младший сержант».
Напомним, ЧП произошло в Белгородской области в одной из казарм в январе 2023 года. Следствие считает, что военнослужащий хотел отчитать подчиненных, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Он бросил гранату в комнату, где спали сослуживцы другого взвода, считают следователи. Вместе с гранатой взорвались газовые баллоны, которые находились в помещении. Погибли семь человек, еще 16 получили различные ранения.
По версии адвоката, преступление было совершено непреднамеренно, пишет ЕАН. Военный якобы нашел гранату в коридоре и решил вынести ее на улицу, но потерял сознание (на фоне приема седативных препаратов и алкоголя). Граната выпала из рук сержанта и взорвалась в комнате.
Защита намерена обжаловать приговор.
Напомним, ранее присяжные единогласно признали фигуранта виновным, но заслуживающим снисхождения.
Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве, пишет ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Военному вменяется целый ряд статей - «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство и убийство двух или более лиц, совершенных общеопасным способом из хулиганских побуждений», «Незаконное хранение взрывных устройств» , «Умышленное уничтожение имущества путем взрыва».
Обвиняемого лишили воинского звания «младший сержант».
Напомним, ЧП произошло в Белгородской области в одной из казарм в январе 2023 года. Следствие считает, что военнослужащий хотел отчитать подчиненных, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Он бросил гранату в комнату, где спали сослуживцы другого взвода, считают следователи. Вместе с гранатой взорвались газовые баллоны, которые находились в помещении. Погибли семь человек, еще 16 получили различные ранения.
По версии адвоката, преступление было совершено непреднамеренно, пишет ЕАН. Военный якобы нашел гранату в коридоре и решил вынести ее на улицу, но потерял сознание (на фоне приема седативных препаратов и алкоголя). Граната выпала из рук сержанта и взорвалась в комнате.
Защита намерена обжаловать приговор.
Напомним, ранее присяжные единогласно признали фигуранта виновным, но заслуживающим снисхождения.
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