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В Екатеринбурге назначен новый директор департамента образования
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге назначен новый директор департамента образования горадминистрации.
Об этом сообщается в неофициальном телеграм-канале мэрии "Екатеринбург. Главное"
"Важно! Директор школы "Созвездие" Инна Гумбатова назначена директором департамента образования администрации города Екатеринбурга", - сообщает канал.
Место стало вакантным после ухода Константина Шевченко на должность замглавы города.
Официально о назначении пока не сообщалось. На сайте мэрии и.о. директора департамента указана Кречетова Елена, заместитель директора департамента по вопросам функционирования образовательного комплекса.
Об этом сообщается в неофициальном телеграм-канале мэрии "Екатеринбург. Главное"
"Важно! Директор школы "Созвездие" Инна Гумбатова назначена директором департамента образования администрации города Екатеринбурга", - сообщает канал.
Место стало вакантным после ухода Константина Шевченко на должность замглавы города.
Официально о назначении пока не сообщалось. На сайте мэрии и.о. директора департамента указана Кречетова Елена, заместитель директора департамента по вопросам функционирования образовательного комплекса.
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