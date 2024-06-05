Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге назначен новый директор департамента образования горадминистрации.Об этом сообщается в неофициальном телеграм-канале мэрии "Екатеринбург. Главное""Важно! Директор школы "Созвездие" Инна Гумбатова назначена директором департамента образования администрации города Екатеринбурга", - сообщает канал.Место стало вакантным после ухода Константина Шевченко на должность замглавы города.Официально о назначении пока не сообщалось. На сайте мэрии и.о. директора департамента указана Кречетова Елена, заместитель директора департамента по вопросам функционирования образовательного комплекса.