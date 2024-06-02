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Бортпроводница «Уральских авиалиний» доказала в суде, что не была пьяна перед рейсом

12.39 Среда, 5 июня 2024
Фото: Вечерние ведомости
Бортпроводница «Уральских авиалиний» через суд доказала, что не была пьяна перед рейсом.

В прошлом году женщине пришлось обратиться в суд после того, как руководство компании объявило ей выговор и лишило премии. Работодатель посчитал, что сотрудница в день вылета «находилась на рабочем месте с признаками остаточного алкогольного опьянения», рассказали в областном суде.

Также ей вменялось нарушение порядка прохождения предполетного медосмотра.

Но, по словам бортпроводницы, она была не пьяна, а больна, что подтвердили врачи. Женщина перед началом предполетного осмотра почувствовала себя плохо, сообщила об этом командиру воздушного судна и обратилась в здравпункт аэропорта. Медик поставила ей диагноз ОРЗ. Сотрудницу сняли с рейса, она вернулась домой в Екатеринбург как пассажир. Диагноз подтвердили в поликлинике и выдали больничный лист.

Позже в ситуации разбирался Октябрьский районный суд. Бортпроводница просила признать приказ авиакомпании незаконным и отменить дисциплинарное взыскание в виде выговора. «У работодателя была своя версия случившегося. В суде он доказывал, что признаков заболевания у бортпроводника не было, а вот запах алкоголя был», - рассказали в облсуде.

В итоге суд первой инстанции встал на сторону сотрудницы. Там посчитали, что «факт наличия признаков остаточного алкогольного опьянения» не доказан, а заболевание, напротив, подтверждается документами. Выговор был признан незаконным и отменен судом.

Авиакомпания подала апелляцию, но Свердловский областной суд оставил постановление первой инстанции без изменений.

Добавим, что, по информации в СМИ, сотрудница авиакомпании ранее вошла в топ самых красивых стюардесс России.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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