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Свердловский облсуд оставил под стражей Анастасию Чернецкую
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Свердловский облсуд оставил под стражей Анастасию Чернецкую, сообщает пресс-служба.
В суде напомнили, что 15 мая 2024 года Чернецкой была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 28 августа. Защита подала апелляционную жалобу.
«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела в закрытом судебном заседании, оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения, уточнив лишь срок содержания под стражей – по 20 августа 2024 года», - сообщает пресс-служба облсуда.
Анастасия Чернецкая обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Напомним, как ранее писал «Коммерсант», уголовное дело бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого связано с «теневыми площадками» по нелегальному возмещению НДС. На днях суд арестовал счета и имущество компании «Сиба», учредителем которой является Чернецкая, пишет издание.
По данным "Коммерсанта", ранее в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД, он был арестован.
В суде напомнили, что 15 мая 2024 года Чернецкой была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 28 августа. Защита подала апелляционную жалобу.
«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела в закрытом судебном заседании, оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения, уточнив лишь срок содержания под стражей – по 20 августа 2024 года», - сообщает пресс-служба облсуда.
Анастасия Чернецкая обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Напомним, как ранее писал «Коммерсант», уголовное дело бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого связано с «теневыми площадками» по нелегальному возмещению НДС. На днях суд арестовал счета и имущество компании «Сиба», учредителем которой является Чернецкая, пишет издание.
По данным "Коммерсанта", ранее в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД, он был арестован.
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