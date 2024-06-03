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В Екатеринбурге родители с 4 утра выстроились в очередь, чтобы записать детей в новую школу
Фото: читатель "Вечерних ведомостей"
В Екатеринбурге родители выстроились в очередь, чтобы записать детей в новую школу №300.
Судя по фотографиям, которыми поделился читатель «Вечерних ведомостей», в очереди у школы № 131 на улице Гаршина стоят около трех десятков человек. По словам читателя, «люди стоят там с 3 и 4 утра».
Заявления для зачисления в новую школу №300 «Перспектива» принимали на Госуслугах 1 июня, однако позже в родительских чатах разошлась информация о том, что одной записи на портале недостаточно. «Если ты не сдашь документы лично в эту дверь, то, несмотря на то, что ты записался на Госуслугах, в школу 300 ты не попадешь», - говорит читатель.
Пришедшие к школе родители составили уже, как минимум, два списка очередников. «Я 34 по новому списку и 308 по старому, а зашли только 210 и 211», - пишет один из родителей в чате.
Также в родительских чатах распространяется информация о том, что в школу смогут попасть только 90 человек и «от живой очереди на месте ничего не зависит». Сейчас, по нашей информации, в очереди стоят и те, кто подал заявления через Госуслуги, и те, кто не подавал.
Мы обратились в департамент образования, оперативный комментарий пока получить не удалось.
Добавим, что ранее городские власти сообщали, что новая школа №300 «Перспектива» на Рощинской откроется с 1 сентября 2024 года. Школа рассчитана на 1500 учеников.
Судя по фотографиям, которыми поделился читатель «Вечерних ведомостей», в очереди у школы № 131 на улице Гаршина стоят около трех десятков человек. По словам читателя, «люди стоят там с 3 и 4 утра».
Заявления для зачисления в новую школу №300 «Перспектива» принимали на Госуслугах 1 июня, однако позже в родительских чатах разошлась информация о том, что одной записи на портале недостаточно. «Если ты не сдашь документы лично в эту дверь, то, несмотря на то, что ты записался на Госуслугах, в школу 300 ты не попадешь», - говорит читатель.
Пришедшие к школе родители составили уже, как минимум, два списка очередников. «Я 34 по новому списку и 308 по старому, а зашли только 210 и 211», - пишет один из родителей в чате.
Также в родительских чатах распространяется информация о том, что в школу смогут попасть только 90 человек и «от живой очереди на месте ничего не зависит». Сейчас, по нашей информации, в очереди стоят и те, кто подал заявления через Госуслуги, и те, кто не подавал.
Мы обратились в департамент образования, оперативный комментарий пока получить не удалось.
Добавим, что ранее городские власти сообщали, что новая школа №300 «Перспектива» на Рощинской откроется с 1 сентября 2024 года. Школа рассчитана на 1500 учеников.
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