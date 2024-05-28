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В Екатеринбурге коммунальный фонтан проломил асфальт на проезжей части
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Минувшей ночью на перекрестке улиц Волгоградская и Амундсена в Екатеринбурге прорвало трубу на проезжей части.
Мощный поток воды проломил асфальт и окатил проезжавшие мимо автомобили, пишет Е1.
По словам очевидцев, высота коммунального фонтана достигала 5 метров.
К счастью, обошлось без пострадавших. Ремонтники оперативно отключили воду и огородили участок.
Мощный поток воды проломил асфальт и окатил проезжавшие мимо автомобили, пишет Е1.
По словам очевидцев, высота коммунального фонтана достигала 5 метров.
К счастью, обошлось без пострадавших. Ремонтники оперативно отключили воду и огородили участок.
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