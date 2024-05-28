В Екатеринбурге коммунальный фонтан проломил асфальт на проезжей части

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью на перекрестке улиц Волгоградская и Амундсена в Екатеринбурге прорвало трубу на проезжей части.Мощный поток воды проломил асфальт и окатил проезжавшие мимо автомобили, пишет Е1.По словам очевидцев, высота коммунального фонтана достигала 5 метров.К счастью, обошлось без пострадавших. Ремонтники оперативно отключили воду и огородили участок.