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Екатеринбургскому парку помогут благотворительной экскурсией
Фото: Екбгуляем. Экскурсии по городу / t.me/ekbwalk
В Екатеринбурге завтра, 7 июня, пройдёт экскурсия, средства от которой пойдут на благотворительность. По решению организаторов, собранные с экскурсантов будут перечислены в фонд Штаба защиты парка имени 50-летия ВЛКСМ.
Народные названия парка имени 50-летия ВЛКСМ — парк на Ясной и Собачий парк. Он расположен в Юго-Западном районе Екатеринбурга и с некоторых подвергается угрозе застройки. В нём уже появилось три религиозных объекта, включая методистскую церковь, и аппетиты застройщиков, подкрепляемые администрацией города, рождают проекты по полной и частичной застройке оставшегося нетронутыми парка. Вот потому парку и понадобилась защита.
Вполне логично, что парк имени 50-летия ВЛКСМ станет одним из основных объектов благотворительной экскурсии. Кроме него экскурсантам покажут сквер Авета Тертеряна. Темой информативной прогулки станет история озеленения Юго-Западного района. Экскурсовод Светлана Гоцуленко расскажет, зачем городские архитектуры на этапе проектирования микрорайона предусматривали в проекте обширные территории с газонами, кустарниками и деревьями.
Присоединиться к благотворительной экскурсии можно, приобретя билет по ссылке.
Народные названия парка имени 50-летия ВЛКСМ — парк на Ясной и Собачий парк. Он расположен в Юго-Западном районе Екатеринбурга и с некоторых подвергается угрозе застройки. В нём уже появилось три религиозных объекта, включая методистскую церковь, и аппетиты застройщиков, подкрепляемые администрацией города, рождают проекты по полной и частичной застройке оставшегося нетронутыми парка. Вот потому парку и понадобилась защита.
Вполне логично, что парк имени 50-летия ВЛКСМ станет одним из основных объектов благотворительной экскурсии. Кроме него экскурсантам покажут сквер Авета Тертеряна. Темой информативной прогулки станет история озеленения Юго-Западного района. Экскурсовод Светлана Гоцуленко расскажет, зачем городские архитектуры на этапе проектирования микрорайона предусматривали в проекте обширные территории с газонами, кустарниками и деревьями.
Присоединиться к благотворительной экскурсии можно, приобретя билет по ссылке.
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