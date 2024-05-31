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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
Фото: скрин рассылки МЧС
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области.
Ожидаются сильные ливни, ветер и град.
"До конца суток 4 июня и 5 июня местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 м/с, очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы", - сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
В ведомстве призвали жителей региона "быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период".
Ожидаются сильные ливни, ветер и град.
"До конца суток 4 июня и 5 июня местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 м/с, очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы", - сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
В ведомстве призвали жителей региона "быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период".
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