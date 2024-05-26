В мае в Свердловской области потушили 39 лесных пожаров

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В Департаменте лесного хозяйства по УрФО рассказали, что за май в лесах потушили 78 пожаров в регионах Урала. При этом на Свердловскую область пришлось 39 пожаров. В Департаменте подчеркнули, что затяжная прохладная весна помогла регионам Урала пройти первый пик горимости.«Такого не было как минимум с 2015 года. Например, в прошлом году от лесных пожаров в мае пострадало более 280 тысяч гектаров леса, в 2022 году – 45 тысяч, в 2021 году – 155 тысяч гектаров. Ближе всех к нынешней ситуации весна 2020 года и весна 2016 года, но и тогда в УрФО площади майских лесных пожаров превышали 3 тысячи гектаров. В этот же май - 78 пожаров во всех шести уральских регионах на площади 423 гектара», - рассказал Олег Сандаков, начальник Департамента лесного хозяйства по УФО.Сандаков также рассказал, что, по прогнозам Авиалесоохраны, повышенные риски возникновения лесных пожаров в Уральском федеральном округе в июне ожидаются в южной части Челябинской области, на западе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и востоке Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом на Ямале в мае вообще не было лесных пожаров.