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В Екатеринбурге появилась скульптура о поиске себя
Фото: Дмитрий Чабанов
В Екатеринбурге в рамках фестиваля STENOGRAFFIA появилась скульптура о поиске себя.
Автор композиции – художник из Казани Рустам Кубик. Организаторы фестиваля говорят, что эта работа нетипичная для него.
«В основе арт-объекта – персонаж, который находится в поиске себя лучшего. Это узнаваемый образ в творчестве Рустама, впервые он появился в мурале "Игры разума"», - говорят организаторы.
По мнению художника, такой поиск может занимать всю жизнь, но никогда не становится неактуальным, а наполняет каждый день смыслом.
Скульптура расположена на перекрестке улиц Инженерная и Грибоедова.
Автор композиции – художник из Казани Рустам Кубик. Организаторы фестиваля говорят, что эта работа нетипичная для него.
«В основе арт-объекта – персонаж, который находится в поиске себя лучшего. Это узнаваемый образ в творчестве Рустама, впервые он появился в мурале "Игры разума"», - говорят организаторы.
По мнению художника, такой поиск может занимать всю жизнь, но никогда не становится неактуальным, а наполняет каждый день смыслом.
Скульптура расположена на перекрестке улиц Инженерная и Грибоедова.
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