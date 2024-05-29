В Екатеринбурге появилась скульптура о поиске себя

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в рамках фестиваля STENOGRAFFIA появилась скульптура о поиске себя.Автор композиции – художник из Казани Рустам Кубик. Организаторы фестиваля говорят, что эта работа нетипичная для него.«В основе арт-объекта – персонаж, который находится в поиске себя лучшего. Это узнаваемый образ в творчестве Рустама, впервые он появился в мурале "Игры разума"», - говорят организаторы.По мнению художника, такой поиск может занимать всю жизнь, но никогда не становится неактуальным, а наполняет каждый день смыслом.Скульптура расположена на перекрестке улиц Инженерная и Грибоедова.