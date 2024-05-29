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В Екатеринбурге появилась скульптура о поиске себя

15.41 Вторник, 4 июня 2024
Фото: Дмитрий Чабанов
В Екатеринбурге в рамках фестиваля STENOGRAFFIA появилась скульптура о поиске себя.

Автор композиции – художник из Казани Рустам Кубик. Организаторы фестиваля говорят, что эта работа нетипичная для него.

«В основе арт-объекта – персонаж, который находится в поиске себя лучшего. Это узнаваемый образ в творчестве Рустама, впервые он появился в мурале "Игры разума"», - говорят организаторы.

По мнению художника, такой поиск может занимать всю жизнь, но никогда не становится неактуальным, а наполняет каждый день смыслом.

Скульптура расположена на перекрестке улиц Инженерная и Грибоедова.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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17:50 Жители Екатеринбурга получили 18 и 15 лет строгого режима по наркотическим статьям
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15:58 Экс-директору первоуральского «Водоканала» продлили содержание в СИЗО на месяц
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