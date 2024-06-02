В Москве во время полумарафона скончался 27-летний спортсмен из Екатеринбурга

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Москве во время полумарафона скончался 27-летний спортсмен Максим Кернер из Екатеринбурга.По информации Е1, во время забега молодой человек получил солнечный удар и впал в кому. Он умер через три дня.Дистанция составляла 20 км, Максиму Кернеру стало плохо на 15 км.Его перевезли в институт Склифосовского, но врачи не смогли его спасти, рассказала изданию жена Максима.Женщина утверждает, что на дистанции было мало точек с питьевой водой. Кроме того, ее супруг бежал без головного убора. В тот день в столице было около +30 градусов.По данным портала, Максим Кернер был профессиональным футболистом и регулярно занимался спортом.