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В Москве во время полумарафона скончался 27-летний спортсмен из Екатеринбурга
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве во время полумарафона скончался 27-летний спортсмен Максим Кернер из Екатеринбурга.
По информации Е1, во время забега молодой человек получил солнечный удар и впал в кому. Он умер через три дня.
Дистанция составляла 20 км, Максиму Кернеру стало плохо на 15 км.
Его перевезли в институт Склифосовского, но врачи не смогли его спасти, рассказала изданию жена Максима.
Женщина утверждает, что на дистанции было мало точек с питьевой водой. Кроме того, ее супруг бежал без головного убора. В тот день в столице было около +30 градусов.
По данным портала, Максим Кернер был профессиональным футболистом и регулярно занимался спортом.
По информации Е1, во время забега молодой человек получил солнечный удар и впал в кому. Он умер через три дня.
Дистанция составляла 20 км, Максиму Кернеру стало плохо на 15 км.
Его перевезли в институт Склифосовского, но врачи не смогли его спасти, рассказала изданию жена Максима.
Женщина утверждает, что на дистанции было мало точек с питьевой водой. Кроме того, ее супруг бежал без головного убора. В тот день в столице было около +30 градусов.
По данным портала, Максим Кернер был профессиональным футболистом и регулярно занимался спортом.
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