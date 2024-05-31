Эксперты назвали, на какую работу в Свердловской области проще всего устроиться

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Эксперты рекрутинговой платформы hh.ru проанализировали рынок труда в Свердловской области и выяснили, кем проще всего устроиться.Низкая конкуренция сейчас наблюдается в медицине, фармацевтике и розничной торговле. Так, врачи продолжают занимать первое место среди самых низкоконкурентных специализаций, говорят в компании.Также в топ-10 попали «специалисты по взысканию задолженности».ВрачАдминистратор магазина, администратор торгового залаПовар, пекарь, кондитерПродавец-консультант, продавец-кассирЭлектромонтажникДворникСпециалист по взысканию задолженностиАвтослесарь, автомеханикДиректор магазина, директор сети магазиновФармацевт-провизорДиапазон медианных зарплат врачей, по данным компании, в январе-мае 2024 года составил 63 218 - 114 943 рублей, администраторам магазина предлагали 41 379 - 57 471 рублей, поварам - 36 000 - 63 218 рублей.