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Эксперты назвали, на какую работу в Свердловской области проще всего устроиться
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Эксперты рекрутинговой платформы hh.ru проанализировали рынок труда в Свердловской области и выяснили, кем проще всего устроиться.
Низкая конкуренция сейчас наблюдается в медицине, фармацевтике и розничной торговле. Так, врачи продолжают занимать первое место среди самых низкоконкурентных специализаций, говорят в компании.
Также в топ-10 попали «специалисты по взысканию задолженности».
Кем в Свердловской области проще всего устроиться (данные на начало июня)
ТОП-10 специализаций с низким уровнем конкуренции
Врач
Администратор магазина, администратор торгового зала
Повар, пекарь, кондитер
Продавец-консультант, продавец-кассир
Электромонтажник
Дворник
Специалист по взысканию задолженности
Автослесарь, автомеханик
Директор магазина, директор сети магазинов
Фармацевт-провизор
Диапазон медианных зарплат врачей, по данным компании, в январе-мае 2024 года составил 63 218 - 114 943 рублей, администраторам магазина предлагали 41 379 - 57 471 рублей, поварам - 36 000 - 63 218 рублей.
Низкая конкуренция сейчас наблюдается в медицине, фармацевтике и розничной торговле. Так, врачи продолжают занимать первое место среди самых низкоконкурентных специализаций, говорят в компании.
Также в топ-10 попали «специалисты по взысканию задолженности».
Кем в Свердловской области проще всего устроиться (данные на начало июня)
ТОП-10 специализаций с низким уровнем конкуренции
Врач
Администратор магазина, администратор торгового зала
Повар, пекарь, кондитер
Продавец-консультант, продавец-кассир
Электромонтажник
Дворник
Специалист по взысканию задолженности
Автослесарь, автомеханик
Директор магазина, директор сети магазинов
Фармацевт-провизор
Диапазон медианных зарплат врачей, по данным компании, в январе-мае 2024 года составил 63 218 - 114 943 рублей, администраторам магазина предлагали 41 379 - 57 471 рублей, поварам - 36 000 - 63 218 рублей.
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