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В Екатеринбурге жители двух районов застряли в лифтах из-за скачка напряжения
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Жители сразу двух районов Екатеринбурга накануне вечером застряли в лифтах.
Одна из жительниц нового дома на улице Сулимова провела в лифте между первым и вторым этажом больше полутора часов, кнопка вызова диспетчера не работала, пишет Е1.
По словам женщины, в душном лифте застряли четыре человека, в том числе маленький ребенок. Лифтер приехал через полтора часа и выпускал по одному, пишет портал.
В диспетчерской «Радомир-Инвест» объяснили произошедшее скачком напряжения. Лифтеры получили больше 18 вызовов из разных домов, при этом «аварийщик на смене был один, поэтому произошла такая задержка», пишет портал.
Скачок напряжения произошел в Пионерском и на ЖБИ, говорят в компании.
Одна из жительниц нового дома на улице Сулимова провела в лифте между первым и вторым этажом больше полутора часов, кнопка вызова диспетчера не работала, пишет Е1.
По словам женщины, в душном лифте застряли четыре человека, в том числе маленький ребенок. Лифтер приехал через полтора часа и выпускал по одному, пишет портал.
В диспетчерской «Радомир-Инвест» объяснили произошедшее скачком напряжения. Лифтеры получили больше 18 вызовов из разных домов, при этом «аварийщик на смене был один, поэтому произошла такая задержка», пишет портал.
Скачок напряжения произошел в Пионерском и на ЖБИ, говорят в компании.
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