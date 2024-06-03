В Екатеринбурге жители двух районов застряли в лифтах из-за скачка напряжения

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Жители сразу двух районов Екатеринбурга накануне вечером застряли в лифтах.Одна из жительниц нового дома на улице Сулимова провела в лифте между первым и вторым этажом больше полутора часов, кнопка вызова диспетчера не работала, пишет Е1.По словам женщины, в душном лифте застряли четыре человека, в том числе маленький ребенок. Лифтер приехал через полтора часа и выпускал по одному, пишет портал.В диспетчерской «Радомир-Инвест» объяснили произошедшее скачком напряжения. Лифтеры получили больше 18 вызовов из разных домов, при этом «аварийщик на смене был один, поэтому произошла такая задержка», пишет портал.Скачок напряжения произошел в Пионерском и на ЖБИ, говорят в компании.