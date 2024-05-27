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Житель Свердловской области выиграл в лотерею 777 тысяч рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Предприниматель из Свердловской области выиграл в лотерею 777 тысяч рублей.
Итоги розыгрыша он узнал только через неделю, рассказали в пресс-службе лотереи.
У победителя свое дело, 20 лет он работает в автомобильном бизнесе. Выигранные деньги он планирует потратить на ремонт дома своей мамы.
Итоги розыгрыша он узнал только через неделю, рассказали в пресс-службе лотереи.
У победителя свое дело, 20 лет он работает в автомобильном бизнесе. Выигранные деньги он планирует потратить на ремонт дома своей мамы.
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