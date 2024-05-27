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С хамством и отказом вернуть товар столкнулась клиентка Wildberries в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На днях екатеринбурженка, заказавшая медицинскую форму через интернет-магазин Wildberries, столкнулась с обслуживанием, свойственным, скорее, торговле советского периода, но никак не современной. В пункте выдачи, где она пыталась сдать не подошедший ей товар, женщине вежливо хамили и отказывались оформить возврат, рассказала она «Вечерним ведомостям».
Медицинская форма понадобилась для работы в одной компании. Руководитель компании отправил одну из работниц забрать форму, которую сперва нужно было примерить. Во время примерки выяснилось, что подходит всего два комплекта из десяти заказанных. Но оплатить их и вернуть неподходящие оказалось делом очень непростым.
«Я подошла к операторам и попросила оформить возврат и покупку. Но, там была очередь, суета, и мне начал помогать сидевший за рабочим местом молодой человек, видимо, стажёр. Он делал в программе отказы. Но люди шли и шли, у него не всё получалось. Женщина, которая там всегда работает, грубо сказала мне поместить всё костюмы в пакеты, в которых они были при получении. На это я ответила, что уже упаковала всё обратно», — поясняет екатеринбурженка.
Однако, работнице пункта выдачи «Wildberries» не понравилось то, как упакован товар, и она сделала всё, лишь бы не оформлять возврат, рассказала veved.ru покупательница. С её слов, в ход пошли игнорирование клиентки, отказ представиться, мелкие придирки (например, к тому, что во время примерки от пары костюмов отлетели бирки), обвинения в подмене товара и завуалированное хамство (то, что сейчас принято называть «токсичностью»).
Возможно, в другой ситуации клиентка бы и сдалась, столкнувшись с такой формой «сервиса», но поскольку товар был заказан для работы фирмы и на деньги начальницы, пришлось тратить время и нервы. Упорством удалось добиться и того, чтобы работница пункта выдачи нехотя, но представилась на камеру (требуя при этом прекратить съёмку), и возврата хотя бы части товаров.
«Я была одна. Меня начало трясти, но я не позволила себе слова грубого. Всё-таки, по прошествии часа нахождения в злосчастном пункте выдачи, госпожа Людмила Порошина соизволила пропикать не подошедшие товары. Осталось два костюма, от которых оторвались бирки. Она сказала, что необходимо в программе сделать возврат по браку в приложении. Я была вынуждена забрать эти два костюма и уйти». В итоге, только на следующий день пункт выдачи согласился на возврат одного из двух «забракованных» медкомплектов. Удастся ли оформить возврат второго — неизвестно, «вопрос находится на рассмотрении», — рассказала «Вечерним ведомостям» возмущённая покупательница.
В правилах интернет-магазина «Wildberries» действительно прописано, что товар принимается к возврату только в полной комплектации, со всеми упаковками и наклейками. И это не противоречит закону о правах потребителей, в котором сказано: «возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки». С другой стороны, вряд ли в данном случае отвалившаяся от одежды, но никуда не исчезнувшая бирка может стать причиной отказа в возврате.
К слову, запрещать видеосъёмку происходящего сотрудники таких торговых точек и подобных им общественных мест – Роспотребнадзор неоднократно уточнял, что «потребитель имеет право вести фото- и видеосъемку на территории торговых точек, а запрет на это от сотрудников магазина не имеет под собой правовых оснований».
Если судить по отзывам, описанный выше неприятный инцидент — не единственный в «послужном списке» пункта, расположенного в Екатеринбурге по адресу улица Маршала Жукова, 6. Информация о не лучшем сервисе, в том числе грубости работников поступала от клиентов этой точки и раньше.
Оперативный комментарий в пресс-службе «Wildberries» нам получить не удалось ввиду отсутствия на официальном сайте информации о каналах оперативной связи. «Вечерние ведомости» готовы предоставить компании возможность изложить своё видение вышеописанной ситуации.
Обновлено 03.06.2024 21.49. Как сообщила «Вечерним ведомостям» столкнувшаяся с хамством клиентка, «Wildberries» вернул деньги за заказ на кошелёк начальнице. Однако она считает, что факт такого хамства и пренебрежения не должен оставаться без внимания.
По её словам, когда начальница приходила в ПВЗ сдавать не подошедшие костюмы, та же сотрудница бросила их в коробку, а на вопрос, когда вернутся деньги ответила: «Я не знаю, я что банк, что ли!?».
Медицинская форма понадобилась для работы в одной компании. Руководитель компании отправил одну из работниц забрать форму, которую сперва нужно было примерить. Во время примерки выяснилось, что подходит всего два комплекта из десяти заказанных. Но оплатить их и вернуть неподходящие оказалось делом очень непростым.
«Я подошла к операторам и попросила оформить возврат и покупку. Но, там была очередь, суета, и мне начал помогать сидевший за рабочим местом молодой человек, видимо, стажёр. Он делал в программе отказы. Но люди шли и шли, у него не всё получалось. Женщина, которая там всегда работает, грубо сказала мне поместить всё костюмы в пакеты, в которых они были при получении. На это я ответила, что уже упаковала всё обратно», — поясняет екатеринбурженка.
Однако, работнице пункта выдачи «Wildberries» не понравилось то, как упакован товар, и она сделала всё, лишь бы не оформлять возврат, рассказала veved.ru покупательница. С её слов, в ход пошли игнорирование клиентки, отказ представиться, мелкие придирки (например, к тому, что во время примерки от пары костюмов отлетели бирки), обвинения в подмене товара и завуалированное хамство (то, что сейчас принято называть «токсичностью»).
Возможно, в другой ситуации клиентка бы и сдалась, столкнувшись с такой формой «сервиса», но поскольку товар был заказан для работы фирмы и на деньги начальницы, пришлось тратить время и нервы. Упорством удалось добиться и того, чтобы работница пункта выдачи нехотя, но представилась на камеру (требуя при этом прекратить съёмку), и возврата хотя бы части товаров.
«Я была одна. Меня начало трясти, но я не позволила себе слова грубого. Всё-таки, по прошествии часа нахождения в злосчастном пункте выдачи, госпожа Людмила Порошина соизволила пропикать не подошедшие товары. Осталось два костюма, от которых оторвались бирки. Она сказала, что необходимо в программе сделать возврат по браку в приложении. Я была вынуждена забрать эти два костюма и уйти». В итоге, только на следующий день пункт выдачи согласился на возврат одного из двух «забракованных» медкомплектов. Удастся ли оформить возврат второго — неизвестно, «вопрос находится на рассмотрении», — рассказала «Вечерним ведомостям» возмущённая покупательница.
Общение с сотрудницей пункта выдачи клиентка записала на видео
В правилах интернет-магазина «Wildberries» действительно прописано, что товар принимается к возврату только в полной комплектации, со всеми упаковками и наклейками. И это не противоречит закону о правах потребителей, в котором сказано: «возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки». С другой стороны, вряд ли в данном случае отвалившаяся от одежды, но никуда не исчезнувшая бирка может стать причиной отказа в возврате.
К слову, запрещать видеосъёмку происходящего сотрудники таких торговых точек и подобных им общественных мест – Роспотребнадзор неоднократно уточнял, что «потребитель имеет право вести фото- и видеосъемку на территории торговых точек, а запрет на это от сотрудников магазина не имеет под собой правовых оснований».
Если судить по отзывам, описанный выше неприятный инцидент — не единственный в «послужном списке» пункта, расположенного в Екатеринбурге по адресу улица Маршала Жукова, 6. Информация о не лучшем сервисе, в том числе грубости работников поступала от клиентов этой точки и раньше.
Оперативный комментарий в пресс-службе «Wildberries» нам получить не удалось ввиду отсутствия на официальном сайте информации о каналах оперативной связи. «Вечерние ведомости» готовы предоставить компании возможность изложить своё видение вышеописанной ситуации.
Обновлено 03.06.2024 21.49. Как сообщила «Вечерним ведомостям» столкнувшаяся с хамством клиентка, «Wildberries» вернул деньги за заказ на кошелёк начальнице. Однако она считает, что факт такого хамства и пренебрежения не должен оставаться без внимания.
По её словам, когда начальница приходила в ПВЗ сдавать не подошедшие костюмы, та же сотрудница бросила их в коробку, а на вопрос, когда вернутся деньги ответила: «Я не знаю, я что банк, что ли!?».
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