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Евгений Ройзман* рассказал, что помешало благоустроить сквер за дачей Малахова

20.23 Понедельник, 3 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ранее «Вечерние ведомости» обращали внимание, что администрация Екатеринбурга в 2015 году проводила конкурс проектов благоустройства сквера за усадьбой Малахова, который сейчас со скандалом огородили забором, и где по ночам в деревья закачивают неизвестную жидкость.

Прочитав эту новость, бывший глава Екатеринбурга и, пожалуй, самый известный житель улицы Энгельса Евгений Ройзман* рассказал «Вечерним ведомостям», что тогда помешало реализации проекта.

По словам экс-главы Екатеринбурга, в 2015 году вместе с тогдашним вице-мэром по вопросам благоустройства Евгением Липовичем они рассматривали не только проект организации в сквере общественного пространства, но и проект расширения этого пространства за счёт организации сквера с другой стороны девятиэтажного жилого дома на Энгельса, 38 и соединения его с садом Энгельса. «В центре тогда по сути мог бы появиться новый большой сквер», — сказал Ройзман*.

Однако тогда департамент финансов отказался выделять средства на проектирование — мотивируя это тем, что нерационально расходовать средства на проект, когда в бюджете нет денег на его реализацию. После этого на официальном сайте Екатеринбурга было выложено предложение к архитекторам, дизайнерам и студентам профильных учреждений выполнить проект на безвозмездной основе. Но выполнен проект в итоге не был.

Отметим, что сейчас подобный проект реализовать уже невозможно — территорию с дворовой стороны здания Энгельса, 38 мэрия недавно передала застройщику «Форум групп» для строительства 31-этажного ЖК «Форма».

*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов


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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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