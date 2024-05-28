Коммунальщики возместят жителю Первоуральска ущерб от прорыва трубы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о возмущении ущерба, причинённого жителю Первоуральска в результате прорыва трубы горячего водоснабжения. Теперь коммунальщики должны заплатить мужчине почти 300 тысяч рублей.Коммунальная авария произошла в Первоуральске в январе 2022 года. На улице Вайнера лопнула труба горячего водоснабжения. Произошло это на улице, но парило от прорвавшейся трубы так сильно, что резко повысилась влажность в квартире не первом этаже одного из жилых домов по той же улице. В итоге серьёзно пострадала отделка жилого помещения, и владельцу пришлось делать ремонт, который обошёлся ему более, чем в 100 тысяч рублей.Пожелав найти виновного, мужчина первоуралец обратился в управляющую компанию, а там ему указали на ПАО «Т Плюс», на чьём балансе находятся трубы, проложенные по Вайнера. Но компания на требования возместить стоимость ремонта не ответила, и жилец «запаренной» квартиры обратился в суд. Но не успело состояться рассмотрение дела, как история повторилась: всё в том же месте снова лопнула труба и ремонт квартиры пришлось делать по новой.Ленинский районный суд города Екатеринбурга, куда подал иск первоуралец, постановил, что ПАО «Т Плюс» должно возместить стоимость двух ремонтов подряд, а также возместить судебные и почтовые издержки. Всего это сложилось в 290 тысяч рублей с лишним. И теперь областной суд утвердил данное решение.