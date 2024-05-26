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ЛДПР отменила в Екатеринбурге встречу инцелов и фемцелов
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Встреча инцелов и фемцелов в Екатеринбурге не состоится.
На мероприятие, которое 3 июня хотела провести партия ЛДПР, никто не записался, пишут URA.RU со ссылкой на координатора местного отделения.
Дэйтинг-встречу так называемых инцелов и фемцелов (это те, кто не может найти себе пару, сексуального партнера) в партии анонсировали 24 мая. Предполагалось, что на этой встрече участников будут учить общаться с противоположным полом и «искать сексуального партнера».
«Ребятам нужна социализация», - писал канал «Осторожно, новости» со ссылкой на авторов идеи.
Организаторы посчитали, что мероприятие будет востребованным, и заявили, что в партии занялись «решением насущных наболевших проблем».
На мероприятие, которое 3 июня хотела провести партия ЛДПР, никто не записался, пишут URA.RU со ссылкой на координатора местного отделения.
Дэйтинг-встречу так называемых инцелов и фемцелов (это те, кто не может найти себе пару, сексуального партнера) в партии анонсировали 24 мая. Предполагалось, что на этой встрече участников будут учить общаться с противоположным полом и «искать сексуального партнера».
«Ребятам нужна социализация», - писал канал «Осторожно, новости» со ссылкой на авторов идеи.
Организаторы посчитали, что мероприятие будет востребованным, и заявили, что в партии занялись «решением насущных наболевших проблем».
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