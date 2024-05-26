ЛДПР отменила в Екатеринбурге встречу инцелов и фемцелов

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Встреча инцелов и фемцелов в Екатеринбурге не состоится.На мероприятие, которое 3 июня хотела провести партия ЛДПР, никто не записался, пишут URA.RU со ссылкой на координатора местного отделения.Дэйтинг-встречу так называемых инцелов и фемцелов (это те, кто не может найти себе пару, сексуального партнера) в партии анонсировали 24 мая. Предполагалось, что на этой встрече участников будут учить общаться с противоположным полом и «искать сексуального партнера».«Ребятам нужна социализация», - писал канал «Осторожно, новости» со ссылкой на авторов идеи.Организаторы посчитали, что мероприятие будет востребованным, и заявили, что в партии занялись «решением насущных наболевших проблем».