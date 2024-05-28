Прокурор Екатеринбурга и застройщик встретились с жителями, чтобы «снизить социальную напряженность»

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге жители домов по улице Советской недовольны, что рядом с ними идет строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой.Жильцы неоднократно жаловались на это в прокуратуру. «В органы прокуратуры поступают многочисленные обращения жителей близлежащих домов, не согласных с возведением данного дома», - подтвердили в ведомстве, не уточнив содержание жалоб.При этом на данный момент оснований для внесения актов прокурорского реагирования не усматривается, говорят в прокуратуре, у застройщика есть разрешение на строительство.Однако чтобы «снизить градус напряженности», прокурор города и застройщик провели встречу с жильцами.«В целях понижения градуса социальной напряженности 30 мая под председательством прокурора г. Екатеринбург Светланы Кузнецовой с участием жителей домов №№ 19/1, 19/2, 23, 17 по ул. Советская, руководителя ООО СЗ "Астон. История", заместителя директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации г. Екатеринбург проведено совещание», - говорится в сообщении прокуратуры.При этом несколькими днями ранее застройщик встретился с жителями домов №№ 19/1, 19/2, и, как утверждается, сторонам удалось договориться о «компенсации неудобств».«Были заключены соглашения, в соответствии с которыми в целях компенсации причиненных неудобств компания-застройщик обязуется провести ремонтно-восстановительные работы, а именно работы по устройству отмостки, крылец подъездов, замене оконных конструкций в подвалах, тамбурных дверей, благоустройство придомовых территорий, включая обустройство асфальтовых тротуаров и проездов вдоль домов вплоть до существующей дорожно-уличной сети», - добавили в прокуратуре.Срок проведения этих работ, как утверждают в ведомстве, установлен до 29 августа 2024 года.Сколько именно жильцов приняли участие в этой встрече, в прокуратуре не уточнили. По информации нашего издания, не все жители согласны с таким решением о «компенсации неудобств». Так, один из жильцов утверждает, что на встрече якобы было собрано "всего несколько подписей" за компенсацию (информация не подтвержденная). По его словам, люди намерены продолжать борьбу против строительства.В прокуратуре между тем добавили, что ведомство взяло на контроль исполнение градостроительного законодательства при возведении этого дома.