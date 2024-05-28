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Прокурор Екатеринбурга и застройщик встретились с жителями, чтобы «снизить социальную напряженность»
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жители домов по улице Советской недовольны, что рядом с ними идет строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой.
Жильцы неоднократно жаловались на это в прокуратуру. «В органы прокуратуры поступают многочисленные обращения жителей близлежащих домов, не согласных с возведением данного дома», - подтвердили в ведомстве, не уточнив содержание жалоб.
При этом на данный момент оснований для внесения актов прокурорского реагирования не усматривается, говорят в прокуратуре, у застройщика есть разрешение на строительство.
Однако чтобы «снизить градус напряженности», прокурор города и застройщик провели встречу с жильцами.
«В целях понижения градуса социальной напряженности 30 мая под председательством прокурора г. Екатеринбург Светланы Кузнецовой с участием жителей домов №№ 19/1, 19/2, 23, 17 по ул. Советская, руководителя ООО СЗ "Астон. История", заместителя директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации г. Екатеринбург проведено совещание», - говорится в сообщении прокуратуры.
При этом несколькими днями ранее застройщик встретился с жителями домов №№ 19/1, 19/2, и, как утверждается, сторонам удалось договориться о «компенсации неудобств».
«Были заключены соглашения, в соответствии с которыми в целях компенсации причиненных неудобств компания-застройщик обязуется провести ремонтно-восстановительные работы, а именно работы по устройству отмостки, крылец подъездов, замене оконных конструкций в подвалах, тамбурных дверей, благоустройство придомовых территорий, включая обустройство асфальтовых тротуаров и проездов вдоль домов вплоть до существующей дорожно-уличной сети», - добавили в прокуратуре.
Срок проведения этих работ, как утверждают в ведомстве, установлен до 29 августа 2024 года.
Сколько именно жильцов приняли участие в этой встрече, в прокуратуре не уточнили. По информации нашего издания, не все жители согласны с таким решением о «компенсации неудобств». Так, один из жильцов утверждает, что на встрече якобы было собрано "всего несколько подписей" за компенсацию (информация не подтвержденная). По его словам, люди намерены продолжать борьбу против строительства.
В прокуратуре между тем добавили, что ведомство взяло на контроль исполнение градостроительного законодательства при возведении этого дома.
Жильцы неоднократно жаловались на это в прокуратуру. «В органы прокуратуры поступают многочисленные обращения жителей близлежащих домов, не согласных с возведением данного дома», - подтвердили в ведомстве, не уточнив содержание жалоб.
При этом на данный момент оснований для внесения актов прокурорского реагирования не усматривается, говорят в прокуратуре, у застройщика есть разрешение на строительство.
Однако чтобы «снизить градус напряженности», прокурор города и застройщик провели встречу с жильцами.
«В целях понижения градуса социальной напряженности 30 мая под председательством прокурора г. Екатеринбург Светланы Кузнецовой с участием жителей домов №№ 19/1, 19/2, 23, 17 по ул. Советская, руководителя ООО СЗ "Астон. История", заместителя директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации г. Екатеринбург проведено совещание», - говорится в сообщении прокуратуры.
При этом несколькими днями ранее застройщик встретился с жителями домов №№ 19/1, 19/2, и, как утверждается, сторонам удалось договориться о «компенсации неудобств».
«Были заключены соглашения, в соответствии с которыми в целях компенсации причиненных неудобств компания-застройщик обязуется провести ремонтно-восстановительные работы, а именно работы по устройству отмостки, крылец подъездов, замене оконных конструкций в подвалах, тамбурных дверей, благоустройство придомовых территорий, включая обустройство асфальтовых тротуаров и проездов вдоль домов вплоть до существующей дорожно-уличной сети», - добавили в прокуратуре.
Срок проведения этих работ, как утверждают в ведомстве, установлен до 29 августа 2024 года.
Сколько именно жильцов приняли участие в этой встрече, в прокуратуре не уточнили. По информации нашего издания, не все жители согласны с таким решением о «компенсации неудобств». Так, один из жильцов утверждает, что на встрече якобы было собрано "всего несколько подписей" за компенсацию (информация не подтвержденная). По его словам, люди намерены продолжать борьбу против строительства.
В прокуратуре между тем добавили, что ведомство взяло на контроль исполнение градостроительного законодательства при возведении этого дома.
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