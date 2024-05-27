В Свердловской области в летних лагерях для детей нашли почти 400 пожарных нарушений

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области в ходе подготовки к летнему сезону было выявлено 375 нарушений пожарной безопасности в лагерях отдыха для детей.Об этом на пресс-конференции заявил замглавного госинспектора по пожарному надзору региона Сергей Махнев.«По состоянию на 30 мая, 161 объект организации отдыха детей и их оздоровления имеют нарушения требований пожарной безопасности. При этом на 10 объектах нарушения требований пожарной безопасности не устраняются более двух лет», - цитирует чиновника Накануне.ру.Среди основных нарушений - несоответствие требованиям путей эвакуации и выходов, а также неисправная система противопожарной защиты. По данным инспекции, из 161 объекта на 129-ти эксплуатируется система с истекшим сроком, установленным изготовителем.Всего проверено 1 290 организаций, 19 человек привлечено к административной ответственности. Еще пять материалов направлены в суд.