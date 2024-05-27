В Верхней Пышме сцену для фестиваля «Движение» установят на гигантском БелАЗе

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме и Екатеринбурге 8 и 9 июня пройдет фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение».Открытие фестиваля состоится 8 июня на территории Музейного комплекса в Верхней Пышме. Также отсюда стартует мотопарад, в котором примут участие мотоклубы и байкеры из разных регионов России.Сцену для музыкантов установят на самом большом в мире БелАЗе, рассказали в Музейном комплексе. БелАЗ-75710 считается самым грузоподъемным карьерным самосвалом в мире, его длина — более 20 м, высота и ширина — больше 9 м.На фестивале выступят группы OTYKEN, «Комната 60», DJ WIDE, диджей 4MAL, диксиленд-оркестр Kickin’ Jass Orchestra, блюз-рок группа Bob and the Monsters, кавер-группа «Каникулы». Хедлайнером площадки Музейного комплекса станет группа «Обе две».В воскресенье, 9 июня, запланированы бесплатные мастер-классы для семей с детьми. Также в дни фестиваля на площадке будут работать ярмарка товаров ручной работы и фудкорт.В финале фестиваля состоится ретро-ралли: классические советские и иностранные автомобили приедут в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга.Добавим, что в Екатеринбурге на площадках фестиваля запланированы соревнования мотоспортсменов, водное шоу в акватории городского пруда, литературный фестиваль, концерты и многое другое.