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Бывший главный редактор ЕАН открыл в Екатеринбурге свое собственное информационное агентство

12.23 Воскресенье, 2 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывший главный редактор Екатеринбургского агентства новостей (ЕАН) Александр Кириллов открыл в Екатеринбурге свое собственное информационное агентство под названием «Сигнал. Урал».

Новое медиа-агентство начало свою работу 30 мая. Александр Кириллов является владельцем компании-учредителя, директором и главным редактором данного издания.

Как сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург», офис СМИ зарегистрирован по адресу Мамина-Сибиряка, 126, там же, где находилась редакция интернет-газеты Znak.com.

Кириллов покинул ЕАН в сентябре 2023 года после шести с половиной лет работы там. Ранее он работал в URA.RU с 2013 по 2016 годы.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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14:55 Пропавшего дальнобойщика из Екатеринбурга нашли мертвым
13:33 Президента клуба «Урал» Григорий Иванов готов покинуть свой пост
12:23 Бывший главный редактор ЕАН открыл в Екатеринбурге свое собственное информационное агентство
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15:22 Самбисты поздравили с Днем защиты детей пассажиров «Верхнепышминского трамвая»
14:41 Екатеринбургский митрополит Евгений высказался о «истинных» правах женщин на Женском форуме
14:20 В Первоуральске пришлось догонять пьяного водителя мотоцикла с коляской
13:16 Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности и об атмосферном загрязнении в Свердловской области
13:04 Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
12:46 Метрополитен Екатеринбурга поделился планами на июнь
12:29 Ради фестиваля барбекю мэрия Екатеринбурга ввела послабления в положение об особом противопожарном режиме
12:21 В Екатеринбурге в эти выходные перекроют улицу ради фестиваля барбекю
11:02 В Каменске-Уральском полиция задержала женщину, причастную к серии мошенничеств на популярных сайтах объявлений
10:42 В Свердловской области в ДТП погиб 13-летний мальчик на подаренном родителями питбайке
10:01 В СИЗО при новолялинской ИК-54 обнаружено почти полкилограмма дрожжей в посылке с овсяными хлопьями
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