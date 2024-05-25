Бывший главный редактор ЕАН открыл в Екатеринбурге свое собственное информационное агентство

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Бывший главный редактор Екатеринбургского агентства новостей (ЕАН) Александр Кириллов открыл в Екатеринбурге свое собственное информационное агентство под названием «Сигнал. Урал».Новое медиа-агентство начало свою работу 30 мая. Александр Кириллов является владельцем компании-учредителя, директором и главным редактором данного издания.Как сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург», офис СМИ зарегистрирован по адресу Мамина-Сибиряка, 126, там же, где находилась редакция интернет-газеты Znak.com.Кириллов покинул ЕАН в сентябре 2023 года после шести с половиной лет работы там. Ранее он работал в URA.RU с 2013 по 2016 годы.