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«Победа» открыла прямые рейсы из Екатеринбурга в Калининград
Фото: Юлия Кольтенберг
Лоукостер «Победа» начал осуществлять прямые регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург-Калининград. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Это новое направление для авиакомпании. Первый рейс состоялся 1 июня. Полеты по данному маршруту будут выполняться 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.
До этого в Калининград из Екатеринбурга летали прямым рейсом только самолеты «Уральских авиалиний».
Это новое направление для авиакомпании. Первый рейс состоялся 1 июня. Полеты по данному маршруту будут выполняться 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.
До этого в Калининград из Екатеринбурга летали прямым рейсом только самолеты «Уральских авиалиний».
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